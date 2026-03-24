Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz in Willanzheim
WILLANZHEIM IM LANDKREIS KITZINGEN – Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am späten Montagabend in der Luxengasse im Einsatz, um den Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens zu bekämpfen. Das Gebäude im Ortskern brannte nahezu vollständig nieder, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Gegen 23:55 Uhr ging der Notruf bei den Rettungskräften ein. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Scheune bereits im Vollbrand. Aufgrund der massiven Hitzeentwicklung drohten die Flammen zeitweise auf ein benachbartes Gebäude überzugreifen, was durch den schnellen Einsatz der Löschmannschaften jedoch verhindert werden konnte. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle und löschten die Brandherde ab.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Details zur Entstehung des Feuers sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.
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