Schiffsunfall: Schubverband kollidiert mit Schleusensteg – Bagger durchtrennt Stromkabel

HIMMELSTADT – LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagnachmittag kam es zu einem Schiffsunfall an der Schleuse Himmelstadt, bei dem ein Schubverband mit einem Schleusensteg kollidierte. Dabei wurde ein Stromkabel, das entlang des Stegs verlegt war, durchtrennt, was einen starken Funkenschlag verursachte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr, als der Schubverband bei der Einfahrt in die Schleuse mit dem Schleusensteg kollidierte. Der Greifarm eines Baggers, der Teil des Schubverbands war, touchierte den Steg und beschädigte das dort verlaufende Stromkabel.

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert.

Das Wasserschifffahrtsamt arbeitet derzeit daran, den verschobenen Schleusensteg mit einem Kran wieder in Position zu bringen. Dafür musste die Wasserstraße gesperrt werden. Die Arbeiten dauern aktuell noch an.