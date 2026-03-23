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Schilf mutmaßlich in Brand gesteckt – Polizei sucht Zeugen

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
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OCHSENFURT IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Sonntagabend ist im Bereich des Sportboothafens in der Floßhafenstraße ein Brand ausgebrochen, bei dem eine größere Schilffläche Raub der Flammen wurde. Da eine Selbstentzündung nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden kann, geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Gegen 18:20 Uhr ging die Meldung über das Feuer bei der Polizei ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass etwa 40 m² Schilf auf einer Seezunge brannten. Um eine erneute Entzündung oder ein Ausbreiten der Glutnester zu verhindern, flutete die Freiwillige Feuerwehr die betroffene Fläche im Nachgang vollständig.

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Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Sportboothafens gemacht haben, sich zu melden.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter folgender Telefonnummer entgegen:

09331/8741-0

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