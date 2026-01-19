Schimmelspürhund Bali verstärkt das Team von Glöckle
SCHWEINFURT – Mit dem zweijährigen Golden Retriever Bali verfügt die Unternehmensgruppe Glöckle nun über einen weiteren zertifizierten Schimmelspürhund für die professionelle Gebäudediagnostik. Der Hund bestand vor kurzem die anspruchsvolle Prüfung des Bundesverbandes Qualitätssicherung Schimmelspürhunde (BQS), die höchste Präzision beim Aufspüren flüchtiger organischer Verbindungen verlangt. Bali wird von dem erfahrenen Hundetrainer und Glöckle-Mitarbeiter Harald Vogt geführt, der bereits mit seinem ersten Spürhund Baxter jahrelange Erfahrung in diesem sensiblen Bereich gesammelt hat.
Die Arbeit mit Schimmelspürhunden gilt als besonders effektiv, da die feine Nase der Tiere Schimmelbefall oft früher und differenzierter erkennt als herkömmliche technische Messverfahren. Seriöse Suchhundearbeit setzt jedoch eine fundierte Ausbildung und unabhängige Zertifizierungen voraus, um Transparenz und Verlässlichkeit für die Kunden zu gewährleisten. Dass Bali die Prüfung bereits in so jungen Jahren erfolgreich absolvierte, zeugt von seinem ausgeprägten Arbeitswillen und einem konsequenten, fachlich fundierten Training.
Durch den Einsatz des neu zertifizierten Teams stärkt Glöckle seine Kompetenz in der Umwelt- und Gebäudediagnostik und bietet einen qualitätsgesicherten Baustein zur Erkennung verdeckter Schäden an. Der Einsatz erfolgt dabei auf höchstem Niveau, wobei das Zusammenspiel zwischen dem motivierten Hund und dem erfahrenen Hundeführer die Basis für die exakten Ergebnisse bildet. Damit setzt das Unternehmen weiterhin auf die natürliche Überlegenheit der hündischen Sinne als Ergänzung zu moderner Technik.
