Schlägerei endet mit gebrochener Nase

NORDHEIM AM MAIN, LKR. KITZINGEN – Am Freitagabend kam es am Strand in Nordheim am Main zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einer 24-jährigen Frau und einem 23-jährigen Mann.

Die Frau geriet mit einer Personengruppe in Streit und schlug mit einem Wanderstock auf den 23-jährigen Mann ein, wodurch dieser leicht am Hals verletzt wurde. Der junge Mann reagierte darauf, indem er der 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und ihr dabei das Nasenbein brach.

Beide Beteiligten waren alkoholisiert und wurden vom BRK versorgt bzw. ins Krankenhaus gebracht. Gegen die 24-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 23-Jährigen wegen einfacher Körperverletzung ermittelt.