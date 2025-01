Schlägerei mit bis zu 2,8 Promille auf der Heimfahrt im Taxi

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Vier Freunde feierten in Würzburg und tranken dort erheblich Alkohol. Gegen 03:00 Uhr fuhren sie mit einem Taxi nach Kitzingen.

Während der Fahrt gerieten zwei der Fahrgäste so stark in Streit, dass der Taxifahrer in der Uffenheimer Straße anhalten musste. Bei dem Versuch, den Streit zu schlichten, fielen die beiden Kontrahenten aus dem Fahrzeug und mussten von den Mitfahrern voneinander getrennt werden.

Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten bei beiden Streitparteien Verletzungen und Prellmarken im Gesicht fest. Keiner der Beteiligten konnte sich jedoch genau erinnern, wie diese entstanden sind, was möglicherweise dem hohen Alkoholpegel zuzuschreiben war. Derjenige mit dem höchsten Promillewert im Quartett hatte 2,6 Promille im Blut.