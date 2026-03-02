Auto IU

Schlägerei vor Diskothek in der Bauerngasse

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Schlägerei vor Diskothek in der Bauerngasse
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr vor einer Diskothek in der Bauerngasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 21-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Im Verlauf des Streits schlug ein bislang unbekannter Täter derart massiv zu, dass das Opfer das Bewusstsein verlor und zu Boden ging.

Der Gesuchte ist etwa 170 cm groß und wird auf ein Alter von circa 18 Jahren geschätzt. Er hat einen dunklen Teint sowie schwarze, gegelte Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Stefan Labus Gesundheitsversorgung
Johanniter Hausnotruf testen

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte in eine nicht näher bekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, sich zu melden. Tel. 09721/202-0

Das könnte Dich auch interessieren:

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

Mehr

Grauer VW Golf flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

Grauer VW Golf flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

2. März 2026
Schwerer Unfall mit drei Pkw zwischen Wollbach und Premich

Schwerer Unfall mit drei Pkw zwischen Wollbach und Premich

2. März 2026
Tourist-Information Schweinfurt 360° wirbt für die Tourismussaison 2026

Tourist-Information Schweinfurt 360° wirbt für die Tourismussaison 2026

2. März 2026
Der März ist der Monat der Darmkrebsvorsorge

Der März ist der Monat der Darmkrebsvorsorge

2. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)