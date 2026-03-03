Auto IU

Schlägerei vor Diskothek in der Bauerngasse

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
Schlägerei vor Diskothek in der Bauerngasse
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr vor einer Diskothek in der Bauerngasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 21-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Im Verlauf des Streits schlug ein bislang unbekannter Täter derart massiv zu, dass das Opfer das Bewusstsein verlor und zu Boden ging.

Der Gesuchte ist etwa 170 cm groß und wird auf ein Alter von circa 18 Jahren geschätzt. Er hat einen dunklen Teint sowie schwarze, gegelte Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Stefan Labus Gesundheitsversorgung
Johanniter Hausnotruf testen

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte in eine nicht näher bekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, sich zu melden. Tel. 09721/202-0

Das könnte Dich auch interessieren:

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026

Mehr

Grauer VW Golf flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

Grauer VW Golf flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

3. März 2026
25-Jährige sowie 4-Jähriger Sohn vermisst – Wer kann Hinweise geben?

25-Jährige sowie 4-Jähriger Sohn vermisst – Wer kann Hinweise geben?

3. März 2026
Ausbildung neuer Museumsführer im Industriemuseum

Ausbildung neuer Museumsführer im Industriemuseum

3. März 2026
Mighty Dogs gewinnen Halbfinalkrimi in der Overtime

Mighty Dogs gewinnen Halbfinalkrimi in der Overtime

3. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)