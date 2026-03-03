Schlägerei vor Diskothek in der Bauerngasse
SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr vor einer Diskothek in der Bauerngasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 21-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Im Verlauf des Streits schlug ein bislang unbekannter Täter derart massiv zu, dass das Opfer das Bewusstsein verlor und zu Boden ging.
Der Gesuchte ist etwa 170 cm groß und wird auf ein Alter von circa 18 Jahren geschätzt. Er hat einen dunklen Teint sowie schwarze, gegelte Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Jacke bekleidet.
Nach der Tat flüchtete der Unbekannte in eine nicht näher bekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, sich zu melden. Tel. 09721/202-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!