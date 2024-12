Schlägereien im Diskothekenumfeld in Würzburg

WÜRZBURG – Mehrere Verletzte nach körperlichen Auseinandersetzungen in der Innenstadt

In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag kam es in Würzburg zu mehreren gewaltsamen Vorfällen, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 04:05 Uhr gerieten im Parkhaus „Alter Hafen“ in der Veitshöchheimer Straße zwei Personengruppen aneinander. Ein 27-jähriger Mann erlitt dabei eine blutende Wunde an der Hand. Der genaue Ablauf des Vorfalls wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Zwei weitere Zwischenfälle ereigneten sich rund um die Diskothek „Odeon Lounge“ in der Augustinerstraße. Zunächst wurde gegen 04:15 Uhr eine 30-Jährige in der Diskothek von einem unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen, wodurch sie eine Platzwunde erlitt. Hinweise auf den unbekannten Werfer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-2210 entgegen.

Nur kurze Zeit später, gegen 04:40 Uhr, wurde ein 22-Jähriger in unmittelbarer Nähe der Diskothek durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Der junge Mann verhielt sich gegenüber den Beamten allerdings derart unkooperativ, dass die Ermittlungen erschwert wurden.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.