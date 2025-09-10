Schlag gegen Online-Drogenhandel – Festnahmen und Durchsu-chungen in Sachsen und Nordrhein-Westfalen
BAMBERG/MÜNCHEN – Die bayerischen Ermittlungsbehörden haben einen Schlag gegen den organisierten Online-Drogenhandel gelandet. Nach umfangreichen Ermittlungen, die bereits Ende 2023 begannen, wurden am 4. und 8. September in Sachsen und Nordrhein-Westfalen neun Objekte durchsucht und sechs mutmaßliche Täter festgenommen. Die Verdächtigen gelten als führende Anbieter von Kokain und Cannabis im Clear- und Darknet.
Die zunächst unbekannten Täter betrieben einen eigenen Webshop und nutzten die mittlerweile geschlossenen Underground-Foren „CrimeMarket“ und „CrimeNetwork“ für ihre illegalen Geschäfte. Ihnen wird vorgeworfen, über 500 Kilogramm Cannabis und rund ein Kilogramm Kokain verkauft zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgten die Verpackung und der Versand der Drogen zentral aus Leipzig.
Bei den Razzien waren insgesamt über 200 Beamte aus verschiedenen Polizeidirektionen sowie Spezialeinsatzkräfte und Diensthunde im Einsatz. Vier der Verdächtigen konnten aufgrund bestehender Haftbefehle festgenommen werden, gegen zwei weitere Personen wurden aufgrund der Auffindesituation neue Haftbefehle erwirkt.
Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, darunter Kommunikations- und Speichermedien, Bargeld sowie diverse Betäubungsmittel und Cannabis in nicht geringer Menge. Auch verschiedene Schusswaffen sowie illegale Marihuana-Aufzuchtanlagen konnten aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Zentralstelle Cybercrime Bayern und des Bayerischen Landeskriminalamts dauern an.
