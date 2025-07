Schlag gegen Rockerkriminalität – Verdacht auf schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln – Zwei Tatverdächtige in Haft

WEILBACH – Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg kam es Ende Juni zu einer großangelegten Durchsuchungsaktion an drei Objekten im Raum Miltenberg und Wertheim.

Unterstützt wurde der Einsatz durch ein Spezialeinsatzkommando und Diensthundeführer. Zwei Tatverdächtige im Alter von 39 und 45 Jahren wurden dabei vorläufig festgenommen und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Bereits Anfang des Jahres war die KPIZ durch ein Verfahren aus einem Nachbarbundesland auf eine mutmaßlich organisierte Rauschgiftgruppe aus dem Rockermilieu aufmerksam geworden. Den Verdächtigen wird der schwunghafte Handel mit Betäubungsmitteln im mittleren zweistelligen Kilobereich vorgeworfen.

Bei den Durchsuchungen konnten neben Drogen auch mehrere verbotene Waffen sowie gefälschte Ausweisdokumente sichergestellt werden. Nach ihrer Festnahme wurden die beiden Hauptverdächtigen noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an.

Ein dritter Verdächtiger wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.