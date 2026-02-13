Auto IU

Schlager und Spaß: Andy Borg, G.G. Anderson und Nicki live in Bad Kissingen

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Schlager und Spaß: Andy Borg, G.G. Anderson und Nicki live in Bad Kissingen
Andy Borg - Foto: Christian Lange Fotodesign
BAD KISSINGEN – Am Freitag, den 20. Februar 2026, bringt der Publikumsmagnet „Schlager & Spaß mit Andy Borg“ eine geballte Ladung Musik und gute Laune in den Regentenbau. Ab 18:00 Uhr präsentieren Gastgeber Andy Borg, Kult-Star G.G. Anderson und das bayerische Cowgirl Nicki ihre größten Hits und laden dich zu einem Abend voller Mitsingen und Schunkeln ein.

Andy Borg, der in diesem Jahr sein vierzigjähriges Bühnenjubiläum feiert, führt gewohnt wortgewitzt durch das Programm, das Klassiker wie „Adios Amor“ und „Die berühmten drei Worte“ verspricht. Mit G.G. Anderson stehen zudem zeitlose Erfolge wie „Sommernacht in Rom“ auf dem Plan, während Nicki mit ihrem ansteckenden Gute-Laune-Pop in bayerischer Mundart für beste Stimmung sorgt. Das Live-Programm zur beliebten SWR-Sendung verspricht ein einzigartiges Showerlebnis, bei dem die schönsten Oldies und Evergreens im Mittelpunkt stehen.

Der Einlass beginnt um 17:00 Uhr. Tickets für diesen besonderen Abend kannst du dir online bei RESERVIX.de und EVENTIM.de, über die Hotline 0971 8048-444 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen sichern.

