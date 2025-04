Schlangenliniefahrender hat 1,6 Promille intus

KITZINGEN – In der Nacht zum Freitag erhielt die Polizeiinspektion Kitzingen kurz nach Mitternacht eine Meldung über einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden Ford auf dem Gelände einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte den zuvor beschriebenen Fahrzeugführer vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Die Beifahrerin sowie der besagte Pkw befanden sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr am Kontrollort.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 44-jährigen Mann deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Da er sich zudem weigerte, seine Personalien anzugeben, wurde er zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion Kitzingen transportiert. Aufgrund seiner zunehmenden Aggressivität sahen sich die Beamten gezwungen, ihm zum Schutz von sich selbst und anderen Handfesseln anzulegen. Nach der erfolgten Blutentnahme und dem Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder von der Dienststelle entlassen.

Die anschließenden Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Beifahrerin ebenfalls in einem alkoholisierten Zustand befand und mit dem Ford eigenmächtig zurück zu ihrer Wohnanschrift gefahren war. Aus diesem Grund entschlossen sich die Beamten, die genannte Adresse zu überprüfen. Dort konnte die 26-jährige Frau tatsächlich angetroffen werden, und der Ford stand ebenfalls vor dem Haus.

Nachdem auch bei der Frau deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt wurden, wurde auch sie zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,62 Promille. Beide Tatverdächtigen müssen sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren für ihr Verhalten verantworten.