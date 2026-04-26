Schlangenlinien auf der A3: Sprinter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt
KITZINGEN – Dank des aufmerksamen Verhaltens einer Zeugin konnte die Polizei am Donnerstagabend einen berauschten Sprinter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der auf der A3 durch eine gefährliche Fahrweise aufgefallen war.
Gegen 20:30 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter auf der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen Randersacker und dem Kreuz Biebelried unterwegs. Eine Zeugin beobachtete, wie das Fahrzeug mit rund 160 km/h bei erlaubten 100 km/h fuhr und mehrfach in Schlangenlinien über die Mittellinie geriet. Dabei kam es beinahe zu Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Zeugin verständigte umgehend den Notruf.
Eine Streife der Kitzinger Polizei konnte den Wagen schließlich im Bereich „Am Gleitholz“ anhalten. Ein durchgeführter Urintest bei dem 23-jährigen mazedonischen Staatsangehörigen verlief positiv auf THC, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem Marihuana im mittleren zweistelligen Grammbereich in der Jackentasche des Mannes und stellten es sicher.
Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von berauschenden Mitteln sowie wegen eines Verstoßes gegen das Cannabisgesetz verantworten.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!