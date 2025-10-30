Schlangenlinienfahrer flüchtet vom Unfallort – Bürger alarmieren die Polizei
MICHELAU IM STEIGERWALD / LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwochnachmittag hat ein 42-jähriger PKW-Fahrer einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Mann stand dem derzeitigen Sachstand nach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.
Gegen 17:10 Uhr befuhr der 42-jährige Deutsche die Strecke von Dingolshausen nach Geusfeld. Beim Durchfahren der Ortschaft Michelau im Steigerwald geriet er nach links in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Omnibus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Mann setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.
Aufgrund der unsicheren Fahrweise des Mannes gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Einem Verkehrsteilnehmer gelang es schließlich, den Fahrer in der Gemeinde Wustviel zum Anhalten zu bringen. Die eintreffenden Beamten stellten eindeutige Anzeichen für den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln fest.
Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht eingeleitet.
