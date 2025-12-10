Schlangenlinienfahrer verursacht Unfall – Weitere Geschädigte gesucht
VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Durch die Hinweise aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Kitzingen am Montagnachmittag einen 69-jährigen Autofahrer kontrollieren, der zuvor zwischen Großlangheim und Volkach Schlangenlinien gefahren war und mindestens einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.
Vorfall und Unfallhergang
Gegen 17:00 Uhr am Montag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei einen roten Peugeot, der von Großlangheim in Richtung Volkach durch extreme Schlangenlinienfahrt und teilweise extrem langsame Fahrweise auffiel. Der Pkw geriet mehrfach in den Gegenverkehr und missachtete eine Baustellenampel.
Nachdem der Peugeot einen Kreisverkehr in Volkach in Fahrtrichtung Astheim verlassen hatte, kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Peugeots abgerissen.
Polizeikontrolle und Ermittlungen
Die alarmierte Polizei Kitzingen fand das Fahrzeug schließlich auf einer Wiese in Verlängerung der Straße Am Rotweg. Da der 69-jährige deutsche Fahrer sich aggressiv verhielt und eine Mitwirkung an den polizeilichen Maßnahmen verweigerte, musste er zwangsweise aus dem Fahrzeug geholt werden.
Aufgrund des Verdachts auf Alkoholeinfluss wurde eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.
Die Polizei hat mehrere Strafverfahren gegen den 69-Jährigen eingeleitet und sucht dringend nach weiteren Zeugen und möglichen Geschädigten.
Zeugenaufruf
Insbesondere wird der Lkw-Fahrer gesucht, mit dessen Fahrzeug der Pkw beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Astheim zusammenstieß.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!