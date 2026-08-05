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Schlau: Senior durchschaut Schockanruf – Falscher Polizeibeamter flüchtet

5. August 2026Letztes Update 5. August 2026
Schlau: Senior durchschaut Schockanruf – Falscher Polizeibeamter flüchtet
Symbolfoto: 2fly4
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NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Ein 89-Jähriger hat am Samstagnachmittag einen Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte erkannt und damit den Tätern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gemeinsam mit seinem Nachbarn vertrieb er den Geldabholer.

Gegen 16.30 Uhr riefen die Betrüger den Senior an und versuchten, ihn mit der Masche des falschen Polizeibeamten zur Übergabe seiner Ersparnisse zu bewegen. Ein Abholer machte sich daraufhin auf den Weg zu dem Wohnanwesen, verwechselte jedoch die Hausnummer und klingelte zunächst beim 71-jährigen Nachbarn.

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Der 89-Jährige hatte den Betrugsversuch inzwischen erkannt. Gemeinsam mit seinem Nachbarn gelang es ihm, den falschen Polizeibeamten zu vertreiben, sodass die Täter ohne Beute flüchteten.

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Der gesuchte Mann wird als etwa 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, kräftig und dunkel gekleidet beschrieben.

Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.


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