Schlauer über Nacht – 4. Nacht der Ausbildung in Gerolzhofen

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026
Schlauer über Nacht – 4. Nacht der Ausbildung in Gerolzhofen
Bild von This_is_Engineering auf Pixabay
GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Mittwoch, den 11. März, findet von 17 bis 20 Uhr bereits zum vierten Mal die „Nacht der Ausbildung“ statt, bei der du die Chance hast, hinter die Kulissen von 23 lokalen Unternehmen zu blicken. Die Stadt Gerolzhofen und die beteiligten Betriebe laden dich ein, dich direkt vor Ort über mehr als 40 verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge zu informieren.

Das Angebot deckt eine riesige Bandbreite ab – von Pflege und IT über Handwerksberufe wie Schreiner oder Straßenbauer bis hin zum Einzelhandel. Anstatt nur trockene Fakten zu hören, kannst du bei vielen Firmen selbst aktiv werden: Probiere dich beim Kassieren aus, steuere einen Bagger oder fahre im LKW mit. Bürgermeister Thorsten Wozniak betont, wie wichtig dieser frühe Kontakt zu den leistungsstarken Unternehmen für einen erfolgreichen Karrierestart ist.

Damit du deinen Abend optimal planen kannst, findest du alle Steckbriefe der Firmen, ihre Ausbildungsangebote und speziellen Mitmach-Aktionen vorab im Netz. Viele Betriebe locken zudem mit attraktiven Gewinnspielen für die Besucher.

Alle Details und die Profile der teilnehmenden Unternehmen sind abrufbar unter

nacht-der-ausbildung.gerolzhofen.de

