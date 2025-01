Schlecht erzogen? Junger Mann bespuckt PKW, beleidigt Autofahrer, tritt gegen das Auto und reißt das Kennzeichen ab

GEMÜNDEN AM MAIN, OT WERNFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr kam es in der Karlstadter Straße zu einem Vorfall, bei dem ein 46-jähriger Autofahrer und ein 23-jähriger Fußgänger aneinandergerieten.

Der Autofahrer war gerade unterwegs, als der Fußgänger plötzlich eine Getränkedose vor sein Fahrzeug warf und gegen die Beifahrerseite spuckte. Nachdem der Autofahrer anhielt, um den Fußgänger zur Rede zu stellen, eskalierte die Situation. Der polizeibekannte und alkoholisierte 23-Jährige begann, den Autofahrer zu beleidigen, zu schubsen und sein Fahrzeug zu beschädigen. Er trat gegen die Heckklappe und den hinteren Kotflügel des Autos und riss das hintere Kennzeichen samt Halterung ab. Währenddessen spuckte er den Autofahrer mehrfach an.

Zwei zufällig vorbeikommende Zeugen setzten einen Notruf ab, woraufhin die Polizei eintraf. Der aggressive Fußgänger konnte von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte er sich weiterhin ausfällig. Aufgrund seines Zustands wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion.

Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und weiterer Delikte.