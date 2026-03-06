Auto IU

Schlemmen, Feiern und dabei Gutes tun! – Spendensumme von insgesamt 2.400 Euro für das Projekt „Versteckte Engel“

In Form von Krapfen übergab Geschäftsführer Johannes Schmitt symbolisch die Spendensumme von 2400 Euro an den Rotary-Präsident Nicolas Sauer. - Bildquelle: Janosch Tölkes, Bäckerei Peter Schmitt
BAD KISSINGEN – Eine gemeinsame Faschingsaktion des Rotary Clubs Bad Kissingen und der Bäckerei Peter Schmitt hat eine Spendensumme von insgesamt 2.400 Euro für das Projekt „Versteckte Engel“ der Tafel Bad Kissingen e.V. erbracht. Durch den Verkauf klassischer und spezieller Krapfen, bei denen pro Stück 30 Cent gespendet wurden, sowie einen Aktionstag am Faschingssamstag auf dem Marktplatz kam dieser Betrag zusammen.

Am Aktionstag auf dem Marktplatz verkauften die Rotarier gemeinsam mit Geschäftsführer Johannes Schmitt Krapfen, wobei ein Euro pro Gebäck in den Spendentopf floss. Das Projekt „Versteckte Engel“ unterstützt Kinder in Notlagen unbürokratisch und arbeitet dabei eng mit Schulen, Kindergärten und Ämtern zusammen, um schnelle Hilfe zu gewährleisten. Zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen aus der Region beteiligten sich an der Aktion.

