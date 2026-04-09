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Schloss Bettenburg öffnet seine Pforten: Exklusives Schnupperwochenende im Mai

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
Schloss Bettenburg öffnet seine Pforten: Exklusives Schnupperwochenende im Mai
Foto: Seminarzentrum Schloss Bettenburg
Eisgeliebt

HOFHEIM, LKR. HASSBERGE – Eine seltene Gelegenheit bietet sich in diesem Frühjahr im „Weimar der Haßberge“: Zum ersten Mal seit 16 Jahren öffnet das Seminarzentrum Schloss Bettenburg im Mai seine Türen für die breite Öffentlichkeit. Einheimische und Urlaubsgäste sind eingeladen, das historische Anwesen und seine besondere Atmosphäre hautnah zu erleben.

Einst Wirkungsstätte der berühmten „Bettenburger Tafelrunde“, präsentiert sich das Schloss heute als moderner Ort der Stille, Kreativität und Naturverbundenheit. Wo vor über 200 Jahren Poeten und Denker zusammenkamen, können Besucher nun bei einem exklusiven Schnupperwochenende zur inneren Einkehr finden.

Termin und Inklusivleistungen

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Das Schnupperangebot erstreckt sich über den Zeitraum von Mittwoch, den 13. Mai, bis Sonntag, den 17. Mai 2026. Für die Gäste stehen Erholung und bewusster Genuss im Vordergrund.

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Das Paket beinhaltet:

  • 4 Übernachtungen im Zeitraum des langen Wochenendes.

  • Vegetarische Halbpension, bei der ausschließlich Bio-Lebensmittel verwendet werden. Soweit verfügbar, stammen die Zutaten direkt aus eigenem Anbau.

  • Ein Preisbeispiel liegt bei 296 Euro pro Person im Doppelzimmer. Preise für weitere Zimmerkategorien können der Website entnommen werden.

Kontakt und Anmeldung

Interessierte, die diesen besonderen Rückzugsort kennenlernen möchten, können sich direkt an das Seminarzentrum wenden:

Seminarzentrum Schloss Bettenburg

Bettenburg 1

97461 Hofheim

Telefon: 09523 503451

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