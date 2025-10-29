„SchlussLicht“ im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen: Mit Laternen und Lichterführungen in die Winterpause
FLADUNGEN – Am Sonntag, den 9. November 2025, verabschiedet sich das Fränkische Freilandmuseum Fladungen mit einem stimmungsvollen Saisonabschluss und vielfältigen Aktionen rund um das Thema St. Martin in die Winterpause. Das Museum öffnet an diesem Tag von 9:00 bis 17:00 Uhr.
Programm-Highlights:
- Für Kinder: Laternenbasteln in der Aktionsscheune.
- Führungen: Spannende Führungen zur Geschichte der Beleuchtung.
- Martinsgeschichte: Am Nachmittag führt das Fladunger „Haus der Kinder“ die Martinsgeschichte auf.
- Abschluss: Eine Andacht in der Museumskirche, gefolgt vom traditionellen Laternenumzug über das Gelände, angeführt von St. Martin auf seinem Ross und begleitet vom Musikverein Weisbach e.V.
Markt & Kulinarik:
Traditionelles Handwerk wird vom Schmied David Rosenberg gezeigt. Für das leibliche Wohl gibt es Martinswecken, Martinsgänse, Sauerteigfladen, gebrannte Mandeln sowie Punsch und Glühwein. Zahlreiche Stände bieten regionale Spezialitäten und Handgemachtes, wie Quittenprodukte, Bio-Weine, Honig und Filz- und Töpferwaren.
Zum Ausklang des Tages lädt das Museumswirtshaus „Zum Schwarzen Adler“ zu Musik und Gemütlichkeit ein.
Der Eintritt beträgt 8 € (Ermäßigungen und Familienkarten sind erhältlich). Das Museum geht anschließend bis zum 27. März 2026 in die Winterpause. Weitere Informationen finden Sie unter www.freilandmuseum-fladungen.de.
