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Schmuck und Bargeld erbeutet: Trio bricht in Dittelbrunner Einfamilienhaus ein – Kripo sucht Zeugen

27. Mai 2026Letztes Update 27. Mai 2026
Schmuck und Bargeld erbeutet: Trio bricht in Dittelbrunner Einfamilienhaus ein – Kripo sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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DITTELBRUNN / LKR. SCHWEINFURT – Ein dreistes Trio hat am Freitagnachmittag ein Einfamilienhaus in Dittelbrunn ins Visier genommen. Innerhalb von nur zehn Minuten drangen die unbekannten Täter in das Anwesen ein, durchsuchten die Räume und flüchteten mit einer Beute im fünfstelligen Wert. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach den drei beschriebenen Männern.

Der Einbruch ereignete sich am späten Nachmittag in einem kurzen Zeitfenster zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr in der Dittelbrunner Lindenstraße.

Blitz-Einbruch über ein Fenster

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Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nutzten die drei Täter die Dämmerung aus, um sich dem freistehenden Haus zu nähern. Sie verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren gingen sie offenbar gezielt vor: Sie erbeuteten Bargeld und wertvollen Schmuck im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Mit der Beute gelang dem Trio die Flucht in unbekannte Richtung, noch bevor die Tat bemerkt wurde.

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Detaillierte Täterbeschreibung der Kriminalpolizei

Da die Unbekannten im Umfeld des Tatorts beobachtet werden konnten, liegt der Polizei eine relativ genaue Beschreibung der drei Männer vor:

  • Täter 1: Ca. 25 Jahre alt, kurze Haare. Er war bekleidet mit einer blauen Kapuzenjacke, einer beigen Hose und schwarzen Schuhen.

  • Täter 2: Ca. 30 Jahre alt, ebenfalls kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke, eine markante blaue Trainingshose mit weißen Seitenstreifen sowie schwarze Turnschuhe.

  • Täter 3: Ca. 25 Jahre alt, auffällig schulterlange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Bekleidet war er mit einem blauen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, einer grauen Hose und schwarzen Turnschuhen.

Ermittler bitten um Hinweise aus der Nachbarschaft

Die Kripo Schweinfurt sucht nun nach Zeugen, denen die Männergruppe am Freitagnachmittag im Bereich der Lindenstraße oder den angrenzenden Straßen aufgefallen ist. Auch Hinweise zu möglichen Fluchtfahrzeugen, die in der Nähe abgestellt waren, sind für die Beamten von großer Bedeutung.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu den Personen oder zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1688 in Verbindung zu setzen.

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