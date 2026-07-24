Schmutziger Fußball: Schwarzlohnverfahren gegen TSV Aubstadt abgeschlossen

SCHWEINFURT / WÜRZBURG / AUBSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Das Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche des Fußball-Regionalligisten TSV Aubstadt wegen illegaler Entlohnungen ist abgeschlossen. Nach Ermittlungen von Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Schweinfurt und Staatsanwaltschaft Würzburg kam es zu mehreren rechtskräftigen Verurteilungen, hohen Geldstrafen und einer umfangreichen Schadensbegleichung.

Die Ermittler stellten fest, dass der Verein zwischen 2018 und 2023 ein verdecktes Entlohnungssystem für die erste Herrenmannschaft betrieben hatte. Spieler und Trainer seien teilweise lediglich als Minijobber gemeldet gewesen, hätten tatsächlich jedoch weitere Zahlungen in bar erhalten.

Nach den Ermittlungen wurden unter anderem Handgelder sowie Punkt-, Aufstiegs- und Einsatzprämien nicht ordnungsgemäß abgeführt. Dadurch seien Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von rund 1,13 Millionen Euro vorenthalten worden. Zusätzlich entstand ein Steuerschaden in sechsstelliger Höhe.

Zur Aufklärung wertete das Hauptzollamt Schweinfurt mehr als 200 sichergestellte Beweismittel aus. Darunter befanden sich rund 20 Mobiltelefone und weitere digitale Geräte, die bei Durchsuchungen von mehr als 60 Wohn- und Geschäftsräumen im Mai 2023 sichergestellt worden waren.

Durch die Auswertung konnten Zahlungsströme und individuelle Daten von Spielern, Trainern und Vereinsmitarbeitern rekonstruiert und mit den offiziell gemeldeten Zahlungen sowie den sportlichen Leistungen abgeglichen werden.

Die vorenthaltenen Sozialversicherungsbeiträge wurden im Verlauf des Verfahrens vollständig an die zuständigen Sozialversicherungsträger gezahlt. Auch die bislang festgesetzten Steuern wurden durch die Verantwortlichen beziehungsweise den Verein beglichen. Nach der Durchsuchung im Jahr 2023 hätten die Verurteilten den Sachverhalt eingeräumt und an der Aufklärung mitgewirkt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erließ das Amtsgericht Würzburg Strafbefehle gegen die Verantwortlichen. Nach umfassenden Geständnissen wurden jeweils einjährige Freiheitsstrafen verhängt, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Zusätzlich wurden Geldstrafen zwischen 90 und 300 Tagessätzen ausgesprochen.

Das Gesamtvolumen der verhängten Geldstrafen liegt im niedrigen siebenstelligen Bereich. Die Verurteilungen im Strafbefehlsverfahren sind inzwischen rechtskräftig.