Schneebedeckte Fahrbahn – Auto überschlägt sich
LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am späten Sonntagabend ereignete sich auf der Kreisstraße MSP 22 zwischen Sendelbach und Pflochsbach ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer hatte dabei Glück und kam mit nur leichten Verletzungen davon.
Der Unfall geschah gegen 23:45 Uhr, als der Mann mit seinem schwarzen Audi auf der schneebedeckten Straße unterwegs war und die Kontrolle über seinen PKW verlor. Das Fahrzeug kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Der 26-Jährige konnte sich selbständig aus dem Audi befreien. Er wurde von Rettungskräften untersucht und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.
Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und geht davon aus, dass die Fahrweise nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst war.
