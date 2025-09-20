Schneise der Verwüstung – Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte
GAIBACH – Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Feuerwehren aus Gaibach, Kolitzheim und Volkach am Samstagmorgen auf die Staatsstraße 2271 gerufen. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen, wobei eines der Fahrzeuge sich mehrmals überschlug und schwer beschädigt in einem Gebüsch auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.
Aufgrund des heftigen Aufpralls landete eines der Fahrzeuge rund 100 Meter von der Unfallstelle entfernt. Während der Fahrer dieses Wagens bereits von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, stieg der Fahrer des anderen Autos selbstständig aus. Beide wurden vom Notarzt und Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.
Die insgesamt 40 Einsatzkräfte der drei Feuerwehren sperrten die Straße ab, sicherten die Unfallstelle, kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe und räumten das Trümmerfeld. Auch unterstützten sie bei der Erstversorgung der Verletzten. Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!