Schnelle Ermittlung nach Unfallflucht – Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG – Einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichneten die Beamten der Polizei Miltenberg nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Mittwochmorgen. Der Fahrer muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten.

Gegen 05:25 Uhr wurde ein beschädigtes Verkehrszeichen am Kreisverkehr in Kleinheubach in Richtung Aschaffenburg mitgeteilt. Durch die eingesetzten Beamten der Polizei Miltenberg konnte vor Ort festgestellt werden, dass ein Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen war, gegen das Straßenschild geprallt war und so dieses samt Betonfundament herausgerissen hatte.

Im Zuge einer Fahndung in der näheren Umgebung konnte ein grauer Audi A4 an einer Tankstelle festgestellt werden, dessen Beschädigungen, unter anderem eine gebrochene Felge, mit dem Unfallgeschehen zusammenzuführen waren.

Auf Vorhalt räumte er sowohl den Verkehrsunfall sowie den vorangegangenen Konsum von Cannabis ein. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 46 Jahre alte Unfallfahrer vor Ort entlassen.

Er muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie der Verkehrsunfallflucht verantworten. An seinem Pkw entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Der Schaden am Straßenschild konnte noch nicht beziffert werden.