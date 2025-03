Schnelle Festnahme nach Diebstahl aus PKW – 27-jähriger in Untersuchungshaft

THÜNGEN, LKR. MAIN-SPESSART. Nachdem am späten Donnerstagabend die Polizei einen Notruf erhielt, konnte noch in Tatortnähe ein 27-jähriger Rumäne festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Zeuge beobachtet Täterfahrzeug – Polizei schnell vor Ort – Täter auf frischer Tat festgenommen

Gegen 21:20 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass in der Frühlingsstraße ein Dieselkanister von einer Laderampe entwendet wurde. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnte sie den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe an einem weiteren Pkw feststellen. Als der Mann die Streife erblickte, versuchte er sich noch von den Beamten zu verstecken. Allerdings ohne Erfolg. Die Polizei nahm ihn schließlich fest.

Zweiter Täter auf der Flucht – Hochwertiges Werkzeug entwendet

Ein bislang noch unbekannter Täter ist derweil noch auf der Flucht. Dieser konnte vor Ort bei Eintreffen der Beamten nichtmehr festgestellt werden. Im Täterfahrzeug selbst, konnten die Beamten hochwertiges Diebesgut auffinden. Das Diebesgut ist den ersten Erkenntnissen nach, auf einen weiteren Diebstahl aus einem Pkw zurückzuführen. Wie die Täter sich Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben ist bislang unklar. Der Beuteschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Vorführung am Freitag – Haftbefehl erlassen

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 27-jährige am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts mehrerer Eigentumsdelikte. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Weitere Zeugen gesucht

Die Polizei Karlstadt führt die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl fort und bittet insbesondere im Hinblick auf den noch flüchtigen Täter die Bevölkerung um Mithilfe:

· Wer hat in der Nacht verdächtige Personen in Thüngen wahrgenommen, die sich möglicherweise vor der Polizei versteckt hielten?

· Wer hat Feststellungen zu verdächtigen Fahrzeugen gemacht, die um den Tatort abgestellt waren oder sich von dort entfernt haben?

· Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Karlstadt, unter Tel.: 09353/9741-0 zu melden.