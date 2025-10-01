Schnelle Festnahme nach räuberischem Diebstahl im Hauptbahnhof Aschaffenburg
ASCHAFFENBURG – Nach einem Diebstahl in einer Drogerie im Hauptbahnhof wurde ein 28-jähriger Ladendieb auf der Flucht in der Innenstadt festgenommen. Der Mann hatte zuvor eine Verkäuferin ins Gesicht geschlagen und eine weitere leicht verletzt, als diese ihn am Verlassen des Geschäfts hindern wollten. Da der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand war und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht die Einweisung in eine forensische Klinik an.
Der Diebstahl ereignete sich gegen 08:35 Uhr in einer Drogeriefiliale, wo der deutsche Staatsangehörige Kopfhörer und Lebensmittel entwendete.
Beim Versuch, ihn aufzuhalten, schlug der Mann einer der Verkäuferinnen ins Gesicht. Zwei Angestellte wurden dabei leicht verletzt.
Dem 28-Jährigen gelang zunächst die Flucht, er konnte aber kurze Zeit später in der Maximilianstraße von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden, da er dort eine weitere Körperverletzung und Sachbeschädigung begangen hatte.
Der Festgenommene wurde wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls am Folgetag dem Amtsgericht vorgeführt. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands erfolgte die Unterbringung in einer forensischen Klinik.
