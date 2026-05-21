Schnelle Hilfe im Notfall: Diese Apotheken haben heute Notdienst
SCHWEINFURT UND REGION – Wer am heutigen Donnerstag, den 21. Mai 2026, oder in der kommenden Nacht dringend Medikamente benötigt, findet bei den dienstbereiten Apotheken in der Region schnelle Unterstützung. Die folgenden Apotheken haben durchgehend vom heutigen Morgen ab 08:30 Uhr bis zum morgigen Freitag, 22. Mai 2026, um 08:30 Uhr Notdienst:
Direktbereich Schweinfurt / Werneck
-
Sonnen-Apotheke
Gartenstraße 41, 97493 Bergrheinfeld
📞 Tel.: 09721 / 7389818
-
Apotheke Vanselow
Schönbornstraße 19, 97440 Werneck
📞 Tel.: 09722 / 8327
Erweiterte Region (Bad Kissingen / Rhön-Grabfeld / Würzburg)
Sollten Sie sich in den angrenzenden Landkreisen oder auf dem Weg befinden, haben zudem folgende Stationen für Sie geöffnet:
-
Salinen-Apotheke
Salinenstraße 11, 97688 Bad Kissingen
📞 Tel.: 0971 / 78592040
-
Mohren-Apotheke (Gerhard und Michael Weigand e.K.)
Martin-Reinhard-Straße 27, 97631 Bad Königshofen
📞 Tel.: 09761 / 2057
-
Luitpold-Apotheke
Rottendorfer Straße 4, 97072 Würzburg
📞 Tel.: 0931 / 50027
Wichtiger Hinweis für den Notdienst:
Bitte beachten Sie, dass während des gesetzlichen Notdienstes (insbesondere in den Spät- und Nachtstunden sowie an Feiertagen) eine flächendeckende Notdienstgebühr von 2,50 € erhoben wird. Wenn auf Ihrem ärztlichen Rezept vom Arzt das Kreuz bei „noctu“ (Notfall) gesetzt wurde, übernimmt Ihre Krankenkasse diese Gebühr. Es wird empfohlen, bei einer weiten Anfahrt kurz vorab telefonisch Kontakt mit der Apotheke aufzunehmen.
Quelle: Bayerische Landesapothekenkammer
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!