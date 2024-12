Schnelle Züge beim Weihnachtsblitzturnier des Schachklubs

SCHWEINFURT – Die Pokalgewinner des Weihnachtsblitzturniers des Schachklub 2000 stehen fest: Luis Leja (Schweinfurt), Vitus Siegel (Würzburg) und David Valean (Bad Neustadt) durften sich über ihre Siege freuen.

Bereits zum 29. Mal fand das beliebte Turnier statt, bei dem der große Saal der Spinnmühle erneut mit schachbegeisterten Kindern und Jugendlichen gefüllt war. Insgesamt 35 Teilnehmende traten in drei Altersgruppen gegeneinander an, wobei es um Pokale und kleine Preise ging. Mit blitzschnellen Zügen lieferten sich die Spieler spannende Partien, die in mehr als zwei Stunden Gesamtspielzeit die Zuschauer fesselten.

In der Altersgruppe der Sechs- bis Achtjährigen bewies Vitus Siegel (Würzburg) seine Überlegenheit und sicherte sich erneut den Titel, ohne eine Partie zu verlieren. Konstantin Hampf und Joel Gehringer (beide Schweinfurt) belegten die Plätze zwei und drei.

Bei den Neun- bis Elfjährigen entschied ein Stichwettkampf über den Sieger. Luis Leja (Schweinfurt) setzte sich knapp gegen Robert Damm (Gerolzhofen) durch und nahm den Pokal stolz entgegen.

In der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen holte sich David Valean (Bad Neustadt) den ersten Platz. Die Schweinfurter Felix Partsch und Hannes Dütsch folgten auf den Rängen zwei und drei.

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten alle Teilnehmenden Preise, wobei die Gummibärchen für schnelle Energie bei den jungen Schachspielern sorgten. Ein gelungenes Turnier mit spannenden Partien und glücklichen Gewinnern!