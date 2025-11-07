Schneller Ermittlungserfolg nach abhandengekommenem Rucksack – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG / VERSBACH – Donnerstagnachmittag kam der Rucksack samt Handy eines 12-jährigen Mädchen abhanden. Die Polizei konnte beides kurze Zeit später im Wohnanwesen eines 77-jährigen Rentner auffinden. Die Ermittler hoffen bei der Aufklärung der Tat auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag, zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr, befand sich eine 45-jährige deutsche Mutter mit ihren beiden Töchtern im Alter von 10 und 12 Jahren im „BabyOne“ in der Straße „Mainfrankenhöhe“. Als sie das Geschäft gemeinsam verlassen, bemerkt das 12-jährige Mädchen, dass ihr blauer Rucksack der Marke „Fjällräven“ sowie das Handy, ein iPhone XR, fehlten.

Die Familie informierte umgehend die Würzburger Polizei, die das Handy zu einem Wohnanwesen in Ochsenfurt zurückverfolgen konnten.

An der Wohnadresse konnte die Ochsenfurter Polizei einen 77-jährigen deutschen Rentner feststellen. Dieser gab an, den Rucksack in einem Einkaufswagen gefunden und anschließend an sich genommen zu haben.

Wie und vor allem wo der Rucksack letztendlich abhandenkam, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.