Schneller Ermittlungserfolg nach gefährlicher Körperverletzung in Würzburg

WÜRZBURGIn der Sanderstraße in der Würzburger Innenstadt kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 02:24 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 25-Jährigen.

Dieser wurde nach einem Streitgespräch von drei Personen angegriffen: Eine Person hielt ihn fest, während die beiden anderen wiederholt auf ihn einschlugen und eintraten. Dank schnell eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei einen der Täter, einen 18-Jährigen, festnehmen und einen weiteren Täter, einen 19-Jährigen, identifizieren. Die Ermittlungen zum dritten Täter dauern an.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 zu melden.

Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)