Schneller Fahndungserfolg am Roßmarkt: 22-Jähriger nach exhibitionistischen Handlungen in Untersuchungshaft
SCHWEINFURT – Nach einem Vorfall am frühen Sonntagmorgen in der Schweinfurter Innenstadt sitzt ein 22-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er steht im dringenden Verdacht, sich in aller Öffentlichkeit vor zwei jungen Frauen entblößt und diese massiv beleidigt zu haben. Die alarmierte Polizei konnte den alkoholisierten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 07:20 Uhr. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler suchte der 22-Jährige gezielt die Konfrontation mit zwei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren (eine deutsche und eine deutsch-kasachische Staatsangehörige). Neben verbalen Beleidigungen entblößte sich der Mann plötzlich vor den beiden Opfern.
Die jungen Frauen reagierten goldrichtig, behielten die Nerven und verständigten umgehend über den Notruf die Polizei.
Festnahme direkt am Roßmarkt
Da sich mehrere Streifenwagen der Schweinfurter Inspektion im Innenstadtbereich befanden, waren die ersten Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Dank der präzisen Angaben der Geschädigten startete sofort eine intensive Bereichsfahndung.
Nur wenige Minuten nach dem Notruf stießen die Beamten am zentralen Knotenpunkt Roßmarkt auf eine Person, auf die die Beschreibung exakt passte. Der Tatverdächtige, ein augenscheinlich stark alkoholisierter algerischer Staatsangehöriger, wurde noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen und zur Dienststelle transportiert.
Staatsanwaltschaft erwirkt Haftbefehl
Die Ermittler der Polizeiinspektion Schweinfurt nahmen noch am Sonntag in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt die weiteren Ermittlungen auf. Aufgrund der Schwere des Vorfalls in der Öffentlichkeit und des Verhaltens des Mannes wurde der 22-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am Folgetag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt.
Dieser folgte dem Antrag der Strafverfolger vollumfänglich und erließ wegen des dringenden Tatverdachts der exhibitionistischen Handlungen sowie Beleidigung offiziell Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde unmittelbar im Anschluss in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun auf sein Strafverfahren wartet.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!