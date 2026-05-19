Schnittstellen optimieren: 3. Zukunftsforum Rehabilitation im Rossini-Saal Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Mit 15 spezialisierten Reha-Kliniken auf engstem Raum gilt Bad Kissingen als die Hauptstadt der Rehabilitation in Deutschland. Vor diesem Hintergrund findet am Mittwoch, 20. Mai 2026, von 14:00 bis 18:00 Uhr das „3. Zukunftsforum Rehabilitation“ im Rossini-Saal des Arkadenbaus statt. Im Fokus steht diesmal das sogenannte interdisziplinäre Case Management – also die koordinierte Betreuung von Patienten über Fachgebietsgrenzen hinweg.
Die renommierte Fachveranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Bad Kissingen, des Universitätsklinikums Würzburg (Arbeitsgruppe Rehabilitationswissenschaften), der Deegenbergklinik sowie des Zentrums für Telemedizin (ZTM). Die Teilnahme ist für Fachkräfte und interessierte Bürger kostenfrei.
Wege aus dem Zuständigkeitsdschungel
Wenn Patienten nach schweren Erkrankungen oder Operationen in die Reha kommen, greifen oft viele Rädchen ineinander: Mediziner, Pflegekräfte, Therapeuten und Sozialarbeiter müssen Hand in Hand arbeiten. Das Case Management soll diese Prozesse steuern und Reibungsverluste minimieren.
Namhafte Experten beleuchten das Thema aus Sicht von Wissenschaft, Praxis und den Kostenträgern:
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Sabine Schneider (Deutsche Rentenversicherung Nordbayern)
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Prof. Dr. Edwin Toepler (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg)
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Madeline Richter & Prof. Dr. Heiner Vogel (Universitätsklinikum Würzburg)
Einblicke in die Praxis und Expertenrunden
Nach der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Kurdirektor Sebastian Dresbach gibt Manuela Fassmann von der heimischen Deegenbergklinik einen direkten Einblick in den Reha-Alltag. Sie referiert über das dort etablierte „Systemische Fallmanagement“.
Um den Austausch nicht zu kurz kommen zu lassen, wechseln sich die Fachvorträge mit zwei interaktiven Expertenrunden ab, bei denen auch Fragen aus dem Publikum ausdrücklich erwünscht sind.
Hintergrund: Ein bundesweit einmaliger Reha-Standort
Dass ein solches Forum in Bad Kissingen stattfindet, ist kein Zufall. Mit insgesamt 17 Kliniken auf gerade einmal 1,4 Quadratkilometern verfügt die Kurstadt über die höchste Klinikdichte Deutschlands. In absoluten Zahlen wird Bad Kissingen im Reha-Bereich bundesweit nur noch von Berlin übertroffen – dort allerdings verteilt auf eine weitaus größere Fläche.
Das Zukunftsforum wurde 2024 im Zuge der Bad Kissinger Gesundheitswochen ins Leben gerufen und hat sich seither als jährlicher Treffpunkt für Forschung und Praxis etabliert.
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