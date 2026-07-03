Schnüdel-Cup am 4. und 5. Juli in der Riedel Bau Arena/Sachs-Stadion

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SCHWEINFURT – Der seit 2012 etablierte Schnüdel-Cup des 1. FC Schweinfurt 05 wird am Samstag, 4. Juli, und Sonntag, 5. Juli, in der Riedel Bau Arena/Sachs-Stadion ausgetragen und bringt erneut Nachwuchsteams aus mehreren Bundesländern zusammen.

An dem Turnier nehmen sowohl Nachwuchsleistungszentren wie der 1. FC Nürnberg und der Hallesche FC als auch regionale Vereine wie der TSV Großbardorf und die SG Dettelbach/Schwarzach teil. Damit ist ein breites sportliches Spektrum aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen-Anhalt vertreten.

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Der Verein freut sich auf zwei Turniertage mit vielen Spielen, spannenden Begegnungen und zahlreichen Besuchern. Der Eintritt ist frei. Am Samstag finden von 11 bis 16 Uhr die Wettbewerbe der U10, U12 und U13 statt. Am Sonntag folgen von 10 bis 15 Uhr die Turniere der U9, U11 und U14.

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