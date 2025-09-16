Schnüdel Jungs der U15 starten erfolgreich
SCHWEINFURT – Der FC Schweinfurt 05 ist mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen die SpVgg SV Weiden erfolgreich in die neue Saison der U15 Bayernliga gestartet. Während die Weidener vor allem in der ersten Halbzeit dominierten, kämpften sich die jungen Schweinfurter in der zweiten Hälfte zurück und sicherten sich die drei Punkte mit einem spektakulären Treffer.
Weiden dominiert die erste Halbzeit
Die Gäste aus Weiden starteten dominant in die Partie und kontrollierten das Spielgeschehen in den ersten 35 Minuten. Schweinfurt konnte sich kaum befreien und hatte Glück, dass Weiden ihre zahlreichen Chancen nicht in Tore ummünzen konnte. In der 17. Spielminute versenkte Niklas Kolmitz den Ball zum 1:1 im Netz, nachdem es ein Missverständnis in der Schweinfurter Abwehr gab. Fünf Minuten später hatte Benedict Becker die Chance zur Führung für Weiden, doch der Schweinfurter Torwart Jan Drozd parierte den zugesprochenen Elfmeter souverän. In der 28. Minute war er erneut zur Stelle und wehrte zwei weitere Schüsse aus kurzer Distanz ab. Dank dieser Paraden konnte Schweinfurt glücklich ein 1:1-Unentschieden mit in die Halbzeitpause nehmen.
Spektakulärer Siegtreffer für Schweinfurt
Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der FC Schweinfurt 05 merklich und war nun deutlich aktiver. Zwar blieben die Weidener gefährlich, aber der Druck aus der ersten Hälfte ließ nach. Die Schweinfurter kamen besser ins Spiel und hatten mehr Ballbesitz. In der 47. Spielminute fiel dann die Entscheidung: Brian Brainert erzielte das Tor des Spiels. Aus etwa 50 Metern Entfernung und unter Nutzung des weit vor dem Tor stehenden Weidener Torhüters zog Breinert einfach ab. Der Ball segelte über den überraschten Torwart hinweg ins Netz – ein unglaubliches Tor zum 2:1. Dies brachte Schweinfurt die Führung, die die Mannschaft bis zum Schluss konzentriert verteidigte, ohne dass die Gäste noch entscheidende Akzente setzen konnten.
