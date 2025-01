Schnüdel Juniorinnen holen sich dreimal die Trophäe Bezirksmeister 2025

SCHWEINFURT – Ein erfolgreiches Wochenende für die Frauen- und Mädchenabteilung des 1. FC Schweinfurt 05: Am Samstagvormittag traten die U13 Juniorinnen an, gefolgt von den U17 Juniorinnen am Nachmittag. Der Sonntag stand im Zeichen der U15 Juniorinnen am Vormittag und der Frauen-Vizemeisterinnen 2025 am Nachmittag.

Besonders hervorgehoben wurden Mona Salzmann (1. FC Schweinfurt 05), die am Samstag als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet wurde, sowie Maja Henning (1. FC Schweinfurt 05), die diese Ehre bei den U15 Juniorinnen am Sonntag zuteilwurde. Insgesamt war es ein Wochenende voller sportlicher Erfolge und ein großartiger Moment für den Verein.

Alle drei Juniorinnen-Mannschaften des 1. FC Schweinfurt 05 haben sich für die Bayerischen Hallenmeisterschaften qualifiziert – ein Meilenstein für die „Schnüdel Mädels“. Die Frauenmannschaft verpasste die Qualifikation nur knapp.

Die Bayerischen Hallenmeisterschaften starten am Samstag, den 15. Februar 2025, mit den U17 Juniorinnen in VEITSHÖCHHEIM. Eine Woche später, am 22. Februar 2025, treten die U15 Juniorinnen in DONAUWÖRTH an. Die Mädchen des 1. FC Schweinfurt 05 haben große Ambitionen und wollen auch bei den Bayerischen Meisterschaften überzeugen und Unterfranken würdig vertreten.