Schnüdel Mädels belohnen sich leider nicht für ihr engagiertes Spiel

SCHWEINFURT – Es war von vornherein klar, dass die Partie gegen den letztjährigen Bayerischen Meister eine große Herausforderung darstellen würde. Nur mit Disziplin und unbedingtem Kampfgeist würde es möglich sein, gegen die starken Fürtherinnen mitzuhalten. Bereits in der 5. Spielminute bot sich Mona Salzmann die große Chance zur frühen Führung, als sie frei vor Julia Schnatz auftauchte, doch deren Schuss konnte die Torhüterin mit dem Fuß abwehren. Dies hätte die frühe Führung für die Schweinfurterinnen sein müssen.

Doch im direkten Gegenzug fiel in der 6. Minute das 0:1 durch Joyce Strouhal nach einem Stellungsfehler in der Hintermannschaft der Gastgeberinnen. Dieser unglückliche Gegentreffer setzte jedoch noch einmal zusätzliche Kräfte bei den Schweinfurterinnen frei, die nun vehement auf den Ausgleich drängten. In der 10. Minute zischte ein Freistoß von Kiara Keßler aus etwa 25 Metern an den Innenpfosten und prallte von dort zurück ins Spielfeld. Nur fünf Minuten später wurde Hannah Staab frei vor dem Tor angespielt, doch ihr Abschluss klatschte von der Unterlatte ebenfalls zurück ins Feld. Weitere fünf Minuten später eroberte sich Mona Salzmann im Strafraum energisch den Ball, wurde von ihrer Gegenspielerin deutlich am Trikot gezogen, doch dieses klare Vergehen ahndete die Schiedsrichterin zum großen Unverständnis der Schweinfurterinnen nicht mit einem Elfmeterpfiff.

Die zweite Spielhälfte entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch auf beiden Seiten, in dem beide Teams engagiert nach vorne spielten. In der 51. Minute gelang den Schweinfurterinnen ein sehenswerter Spielzug durch die Mitte, den Anne Fischer entschlossen durchbrach und ihren unhaltbaren Schuss zum bis dahin verdienten 1:1 im Netz versenkte. Doch die Freude über den Ausgleich währte nur kurz, denn nur zwei Minuten später, in der 53. Minute, erzielte Sophia Hartmann per Kopf das 1:2 für Fürth. Allerdings ging diesem Treffer eine klare Abseitsstellung voraus, die die Schiedsrichterin jedoch fälschlicherweise nicht ahndete und das Tor somit Anerkennung fand. Dies war sehr bitter für die Schweinfurterinnen, die den starken Gegner bis dahin so gut im Griff hatten und nun unglücklich erneut in Rückstand gerieten. In der 59. Minute hatte Emma Mack eine gute Schusschance, doch der Ball streifte lediglich das Außennetz. In der 61. Minute fiel dann das spielentscheidende Tor zum 1:3 durch Philippa Hemmer, bei dem ebenfalls der Verdacht auf eine Abseitsstellung bestand. Alles in allem kann man den Schnüdel-Mädels für ihre kämpferische und starke Leistung keinen Vorwurf machen, sie haben ihr Herz auf dem Spielfeld gelassen. Am Ende muss man jedoch anerkennen, dass Fürth an diesem Tag einfach effektiver im Torabschluss war.