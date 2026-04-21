Schnüdel Mädels gewinnen zum ersten Mal gegen Gilching/Argelsried
SCHWEINFURT – Mit einer leidenschaftlichen Teamleistung haben die Fußballerinnen des FC 05 Schweinfurt am Wochenende einen historischen Sieg eingefahren. Zum ersten Mal gelang den „Schnüdel Mädels“ ein Erfolg gegen die spielstarke Mannschaft aus Gilching/Argelsried, die nach einem intensiven Match mit 1:0 bezwungen wurde.
In der Vorbereitung auf die Partie war sich das Schweinfurter Team der Schwere der Aufgabe bewusst, da die Gäste aus Gilching mit mehreren Auswahlspielerinnen angereist waren. Die Marschroute der Trainer, jeden Zweikampf konsequent anzunehmen, setzten die Gastgeberinnen von Beginn an hervorragend um. Zwar agierte Gilching spielerisch überlegen, doch die Schweinfurterinnen hielten mit großem Einsatz dagegen und setzten durch schnelle Vorstöße immer wieder gefährliche Nadelstiche.
Stabile Defensive als Erfolgsgarant
In der zweiten Halbzeit erhöhten die Schnüdelinnen die Intensität nochmals. Besonders die Abwehrreihe um Lucie Emmerth und Kiara Keßler erwies sich als unüberwindbar und hielt dem dauerhaften Druck der Gäste stand. Alles, was in Richtung des Schweinfurter Gehäuses kam, wurde konsequent verteidigt.
Fabienne Göthel erzielt das goldene Tor
Die Entscheidung fiel in der 60. Spielminute durch einen perfekt vorgetragenen Spielzug. Paula Reinwand bewies Übersicht und bediente Fabienne Göthel mit einem präzisen Pass durch die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr. Göthel behielt vor dem Tor die Nerven und verwandelte zum 1:0. Für die ansonsten stark agierende Auswahl-Torhüterin der Gilchinger, Yordanova, gab es bei diesem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit.
Nach dem Abpfiff des souverän leitenden Schiedsrichters Tobias Paesler kannte der Jubel auf dem Platz keine Grenzen mehr. Durch diesen Erfolg belohnten sich die Schweinfurter Mädels für ihre disziplinierte Trainingswoche und ihren unermüdlichen Kampfgeist.
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