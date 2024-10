Schnüdel Mädels landen Kantersieg gegen den SV 67 Weinberg

SCHWEINFURT – Die Frauenmannschaft des 1. FC Schweinfurt 05 legte einen Traumstart gegen die Gäste aus WEINBERG hin. Bereits in der 1. Minute brachte Mona Salzmann die Schnüdelinnen in Führung: Nach einem schnellen Flankenlauf von Fabienne Göthel über den linken Flügel musste Salzmann den Ball nur noch über die Linie drücken.

Die offensive Marschroute der Gastgeberinnen zeigte Wirkung, und schon in der 9. Minute legte Hannah Staab nach einem fast identischen Spielzug zum 2:0 nach.

Obwohl das Team nun durchgehend dominierte, sorgte die Spielfreude für einige verpasste Chancen – jede Spielerin wollte sich in die Torschützenliste eintragen, und das Spiel verlor etwas an Effizienz. Zur Halbzeitpause gab es frische Kräfte und taktische Umstellungen, die die Offensive beleben sollten.

Dies zeigte direkt Wirkung: Schon in der 47. Minute konnte Maja Henning nach einer präzisen Hereingabe von Emma Mack ihren ersten Treffer in der Bayernliga und das wichtige 3:0 erzielen. Von da an rollten die Angriffe nahezu ununterbrochen auf das Tor der Gäste, die zunehmend in die eigene Hälfte gedrängt wurden. Mona Salzmann erhöhte in der 60. Minute mit ihrem zweiten Treffer auf 4:0. Auch Emma Mack belohnte sich für ihre starke Leistung und erzielte in der 66. Minute das 5:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Maja Henning in der 72. Minute mit ihrem zweiten Tor zum 6:0.

Das Ergebnis war für die Gäste aus WEINBERG beinahe schmeichelhaft, denn die Schweinfurterinnen dominierten das Spielgeschehen nach Belieben. Die Schnüdelinnen müssen nun in den verbleibenden drei Spielen weiter punkten, um sich den angestrebten 5. Tabellenplatz zu sichern und den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.