Schnüdel Mädels treten mit einer stark dezimierter Truppe gegen den FFC Wacker München an

SCHWEINFURT – Schnüdel-Mädels unterliegen ersatzgeschwächt Wacker München mit 0:3

Die Frauenmannschaft des 1. FC Schweinfurt 05 musste am Wochenende mit einer stark dezimierten Truppe gegen den FFC Wacker München antreten. Verletzungen und Krankheiten hatten das Team geschwächt – beide etatmäßigen Torhüterinnen fielen aus, sodass Pauline Gerlach aus der U15 das Tor hüten musste. Sie zeigte eine starke Leistung und war an keinem der drei Gegentore schuld.

Wacker München präsentierte sich als erwartet spielstarkes Team, gegen das die Schweinfurterinnen nur in Topform hätten bestehen können. Bereits in der 5. Minute erzielte Florentina Häfner nach Vorarbeit von Anja Geiß das 0:1. Trotz tapferer Gegenwehr ging es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel folgte ein Doppelschlag der Münchnerinnen: In der 44. Minute erhöhte Flora Auspurg per Strafstoß auf 0:2, ehe Florentina Häfner in der 46. Minute mit ihrem zweiten Treffer auf 0:3 stellte. Schweinfurt hatte kaum nennenswerte Offensivaktionen – lediglich ein Freistoß von Emeliy Haagen sorgte für etwas Gefahr.

Am Ende war Wacker München an diesem Tag eine Nummer zu groß und gewann verdient mit 0:3. Nun folgt eine dreiwöchige Pause, in der sich das Team regenerieren kann. Am 6. April empfängt Schweinfurt dann Gilching/Argelsried zum nächsten schweren Heimspiel.