Schnüdel verstärken Angriff mit neuem Stürmer

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SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 hat mit Morris Adelabu einen weiteren Offensivspieler für die kommende Saison in der Regionalliga verpflichtet und damit sein Angriffstrio komplettiert.

Der 22-jährige Angreifer wechselt vom ASV Neumarkt in die Kugellagerstadt und bringt bereits reichlich Erfahrung aus der Bayernliga mit. In insgesamt 107 Einsätzen für Neumarkt und den SV Donaustauf erzielte er mehrere Treffer, zuletzt zwölf Tore in 29 Spielen in der vergangenen Saison. Ausgebildet wurde Adelabu unter anderem bei Jahn Regensburg und dem FC Ingolstadt.

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Trainer Jan Gernlein sieht in dem Neuzugang eine wichtige Ergänzung mit einem anderen Spielprofil im Vergleich zu den bereits vorhandenen Stürmern. Dadurch entstehe mehr Flexibilität im Offensivspiel. Auch Kaderplaner Jürgen Hein hob den positiven Eindruck aus dem Probetraining hervor und kündigte eine schrittweise Heranführung an das Regionalliga-Niveau an.

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Adelabu selbst spricht von einem ambitionierten Umfeld und freut sich auf die neue Herausforderung beim 1. FC Schweinfurt 05.