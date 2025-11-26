Schnuppertage der Pflegeschule St. Josef bieten authentische Einblicke in die Pflegeausbildung
SCHWEINFURT – Die Pflegeschule des Krankenhauses St. Josef lädt unter dem Motto „Pflegehelden“ zu drei kostenlosen Schnuppertagen ein, um Interessierten authentische und praxisnahe Einblicke in den vielseitigen Pflegeberuf zu ermöglichen.
Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Berufs(quer)einsteiger. Die Auszubildenden des 3. Kursjahres führen die Teilnehmer durch die Räumlichkeiten, berichten über Ausbildungsinhalte und den Arbeitsalltag. Dabei können die Interessierten nicht nur Fragen stellen, sondern unter fachlicher Anleitung auch einige pflegerische Aufgaben selbst ausprobieren.
Termine der Schnuppertage
-
Samstag, 29. November 2025, von 7:00 bis 13:00 Uhr
-
Montag, 22. Dezember 2025
-
Montag, 5. Januar 2026
Anmeldung
Interessierte können sich unter Angabe des gewünschten Termins und ihrer Kontaktdaten per E-Mail anmelden: pflegeschule@josef.de
Über die Pflegeschule
Die Pflegeschule steht seit 70 Jahren für ein erstklassiges Unterrichtskonzept und war zuletzt 2023 und 2024 unter den TOP 10 der besten Berufsfachschulen für Pflege in Bayern. Die dreijährige Ausbildung erfolgt nach dem Konzept der Generalistischen Pflegeausbildung, die europaweit anerkannt ist. Die Auszubildenden erhalten zusätzlich die Möglichkeit, Auslandseinsätze innerhalb der EU oder in den USA zu absolvieren.
