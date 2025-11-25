Auto IU

Schnuppertage der Pflegeschule St. Josef bieten authentische Einblicke in die Pflegeausbildung

25. November 2025Letztes Update 25. November 2025
Unter dem Motto „Pflegehelden“ veranstalten die Auszubildenden der Pflegeschule des Krankenhauses St. Josef am nächsten Samstag, den 29.11.2025 von 7 bis 13 Uhr einen spannenden und abwechslungsreichen Schnuppertag. - Foto: Melanie Heider, Krankenhaus St. Josef
SCHWEINFURT – Die Pflegeschule des Krankenhauses St. Josef lädt unter dem Motto „Pflegehelden“ zu drei kostenlosen Schnuppertagen ein, um Interessierten authentische und praxisnahe Einblicke in den vielseitigen Pflegeberuf zu ermöglichen.

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Berufs(quer)einsteiger. Die Auszubildenden des 3. Kursjahres führen die Teilnehmer durch die Räumlichkeiten, berichten über Ausbildungsinhalte und den Arbeitsalltag. Dabei können die Interessierten nicht nur Fragen stellen, sondern unter fachlicher Anleitung auch einige pflegerische Aufgaben selbst ausprobieren.

Termine der Schnuppertage

Anmeldung

Interessierte können sich unter Angabe des gewünschten Termins und ihrer Kontaktdaten per E-Mail anmelden: pflegeschule@josef.de

Über die Pflegeschule

Die Pflegeschule steht seit 70 Jahren für ein erstklassiges Unterrichtskonzept und war zuletzt 2023 und 2024 unter den TOP 10 der besten Berufsfachschulen für Pflege in Bayern. Die dreijährige Ausbildung erfolgt nach dem Konzept der Generalistischen Pflegeausbildung, die europaweit anerkannt ist. Die Auszubildenden erhalten zusätzlich die Möglichkeit, Auslandseinsätze innerhalb der EU oder in den USA zu absolvieren.

