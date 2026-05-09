Schockanruf in Marktheidenfeld: Seniorin übergibt fünfstelligen Betrag an Betrüger
MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Mit einer perfiden Betrugsmasche haben Unbekannte am Donnerstagnachmittag eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Die Täter täuschten einen schweren Unfall eines Angehörigen vor und erbeuteten so eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg sucht nun dringend nach Zeugen.
Die Betrüger kontaktierten die ältere Dame per Telefon und setzten sie mit der Nachricht eines angeblichen Schreckensszenarios massiv unter Druck. Die psychologisch geschickt agierenden Täter forderten eine hohe Geldsumme, um eine vermeintliche Notlage des Angehörigen abzuwenden.
Geldübergabe in der Karbacher Straße
Die Seniorin glaubte der Geschichte und übergab schließlich gegen 14:45 Uhr das Bargeld an einen unbekannten Abholer. Der Treffpunkt befand sich im Bereich der Karbacher Straße. Nach der Übergabe verschwand der Mann sofort in unbekannte Richtung.
Täterbeschreibung und auffällige Beutetasche
Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, da der Abholer ein besonders markantes Detail bei sich trug:
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Erscheinungsbild: Männlich, ca. 35 Jahre alt, etwa 175 cm groß.
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Haare: Nach hinten gekämmt.
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Kleidung: Schwarze Jacke.
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Besonderheit: Er transportierte das Geld in einer auffälligen Geschenktüte mit Blumenmuster.
Zeugen gesucht
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe:
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Haben Sie gegen 14:45 Uhr im Bereich der Karbacher Straße eine Person beobachtet, auf die die Beschreibung passt?
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Ist Ihnen jemand mit einer auffälligen Blumentüte aufgefallen?
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Haben Sie verdächtige Fahrzeuge in der Nähe des Übergabeortes bemerkt?
Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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