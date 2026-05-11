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Schockanruf in Schweinfurt: Seniorin übergibt Bargeld an Betrüger

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Schockanruf in Schweinfurt: Seniorin übergibt Bargeld an Betrüger
Symbolbild: 2fly4
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SCHWEINFURT – Am Freitagnachmittag ist eine Seniorin Opfer eines sogenannten „Schockanrufs“ geworden. Die Täter erbeuteten einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg fahndet nun nach dem Geldabholer und sucht Zeugen.

Zwischen 11:00 Uhr und 14:45 Uhr setzten die Betrüger ihr Opfer massiv unter Druck. Mit einer bekannten Masche täuschten sie vor, ein Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer angeblichen Haftstrafe sei die sofortige Zahlung einer hohen Kaution in bar notwendig.

Geldübergabe in der Heisenbergstraße

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Die Seniorin glaubte der geschickten Gesprächsführung der Täter und händigte schließlich einer unbekannten Person das Bargeld aus. Die Übergabe fand im Bereich der Heisenbergstraße statt. Unmittelbar danach flüchtete der Abholer in unbekannte Richtung.

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Täterbeschreibung der Kriminalpolizei

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

  • Geschlecht: männlich

  • Größe: ca. 185 cm groß und schlank

  • Erscheinung: kurze schwarze Haare

  • Bekleidung: schwarze Sportjacke, blaue Jeans, schwarze Sportschuhe

  • Sprache: sprach gebrochen Deutsch

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters:

  • Wer hat im Bereich der Heisenbergstraße (oder den angrenzenden Gebieten) eine Person beobachtet, auf die die Beschreibung passt?

  • Sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen, die als Fluchtfahrzeug gedient haben könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.

Präventionshinweis Ihrer Polizei

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche:

  • Die Polizei oder Justiz fordert niemals Kautionen oder Bargeld am Telefon.

  • Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer.

  • Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

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11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026

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