Schockanrufer täuscht Seniorin – Tochter angeblich in tödlichen Verkehrsunfall verwickelt

MARKTHEIDENFELD – Telefonbetrüger haben am Donnerstagabend erneut zugeschlagen und eine Frau um ihr Erspartes gebracht. Sie übergab in der Bahnhofstraße Bargeld und Schmuck im Wert von rund 15.000 Euro an einen bislang unbekannten Täter. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Der Fall reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Betrugsdelikte: Ein bislang unbekannter Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und schilderte der Geschädigten, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sei eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro erforderlich. Die Frau fiel auf die perfide Masche herein und übergab gegen 19:30 Uhr einem unbekannten Mann Bargeld sowie Schmuck im fünfstelligen Wert.

Der Abholer flüchtete anschließend stadtauswärts zu Fuß. Die Geschädigte konnte ihn wie folgt beschreiben:

männlich

ca. 180 cm groß

etwa 80 kg schwer

ca. 30 Jahre alt

schlanke Statur

südländisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die die Übergabe in der Bahnhofstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-1732 zu melden.

Die Polizei warnt erneut eindringlich: Behörden fordern niemals telefonisch Kautionen oder Bargeld. Wer solche Anrufe erhält, sollte sofort auflegen und den Polizeinotruf 110 verständigen.