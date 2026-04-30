Schockfund am Wolfsee: Verwesende Tierkadaver in abgestelltem Anhänger
IPHOFEN / LKR. KITZINGEN – Ein beißender Geruch am Wanderparkplatz des Walderlebnispfads „NatURwald Wolfsee“ rief am Mittwochvormittag die Polizei auf den Plan. Was die Beamten in einem dort abgestellten Anhänger fanden, sorgt nun für Ermittlungen.
Gegen 10:15 Uhr meldeten Zeugen den extremen Verwesungsgeruch, der von einem herrenlosen Anhänger ausging. Vor Ort stellten die Polizisten zudem fest, dass bereits übelriechende organische Flüssigkeit aus dem Fahrzeug austrat und das Gelände verunreinigte.
Acht Wildschweine im Inneren
Nachdem der Halter – ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim – ermittelt werden konnte, musste dieser den Anhänger vor den Beamten öffnen. Zum Vorschein kamen acht tote Wildschweine.
Laut Angaben des Mannes hätten die Kadaver eigentlich zur Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht werden sollen. Warum der Anhänger stattdessen über einen längeren Zeitraum mitten in einem Naturschutzgebiet geparkt wurde, ist derzeit unklar.
Polizei sucht Zeugen
Gegen den Verantwortlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung, um die genauen Umstände zu klären.
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Wer hat das Abstellen des Anhängers beobachtet?
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Wie lange stand das Fahrzeug bereits auf dem Parkplatz?
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Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.
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