Schon dumm, wenn man es nicht kann: Driftversuch eines Fahranfängers kostet rund 50.000 Euro

RANNUNGEN – Ein 19-jähriger Fahranfänger hat am Dienstagnachmittag in der Schweinfurter Straße absichtlich mehrfach das Heck seines BMW ausbrechen lassen – mit gravierenden Folgen. Nach Zeugenangaben verlor der junge Mann schnell die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Hauswand eines Wohngebäudes.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr. Der 19-Jährige verlangsamte zunächst sein Tempo auf Höhe einer Baustelle, beschleunigte dann jedoch stark. Dabei schleuderte der BMW und krachte ungebremst in die Fassade. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Am BMW entstand Totalschaden – der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, der an der Hauswand auf rund 25.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat Ermittlungen wegen grob verkehrswidrigen Verhaltens aufgenommen. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert, um zu prüfen, ob der Fahranfänger für den Straßenverkehr geeignet ist.